Fashion Show La moda illumina il centro Riflettori sui giovani talenti dello stile

Venticinque anni di stile e moda nel cuore dell'acropoli perugina: la scalinata di Palazzo dei Priori, in piazza IV Novembre, ha ospitato la XXV edizione del NID Fashion Show, la tradizionale sfilata promossa dal Nuovo Istituto di Design di Perugia. Dallo sportswear al casual chic, dalla jeanseria al prèt-à -porter fino alla gran sera, alla cerimonia e agli accessori, 27 tra gli studenti più meritevoli del Corso triennale di formazione professionale di Moda del NID (Dafne Ontaneda, Beniamino Pierini, Caterina Pausini, Martina Mariucci, Leonardo Franceschet, Giada Pierri, Cristina Gallo, Maria Chiara Tenda, Maria Diaz del Pilar, Elsa Zela, Agnese Bici, Agnese Mari, Giulia Cecchetti, Chiara Ovidi, Sofia Massarelli, Rita Rosati, Viola Ferramola, Alessia Tancredi, Chiara Caruso, Arianna Capponi, Elena Birichillo, Kevin Grossi, Giulio Gammaitoni, Filippo Brunetti, Ilaria Carta, Francesca Marinacci ed Elena Costantini) hanno presentato, in una passerella d'eccezione, le proprie creazioni, realizzate seguendone l'intero processo produttivo.

