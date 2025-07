Farmacisti ecco il fondo da 400mila euro per supportare i liberi professionisti 

Il  Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, Ente di previdenza dei farmacisti, ha deliberato l’istituzione di un fondo da 400.000 euro  a sostegno di quanti operano sotto la ‘croce verde’, liberi professionisti e figure assimilate, con l’intento di supportare l’autonomia lavorativa di tali profili. Lo rende noto la stessa Cassa pensionistica privata. Possono richiedere il contributo gli iscritti all’Ente che,  almeno dal 2023, esercitano l’attività in ambito farmaceutico in forma libero-professionale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o tramite borsa di studio, e che sono tenuti al versamento del contributo previdenziale a quota intera per il triennio 2023–2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it