Fantastic four rompe la maledizione di un personaggio dopo 20 anni

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha recentemente superato un'importante barriera legata alla rappresentazione dei personaggi dei Fantastici Quattro, grazie all'uscita di The Fantastic Four: First Steps. Questo film, distribuito nel 2025, ha contribuito a riscrivere le sorti di una delle squadre più iconiche dell'universo Marvel, correggendo alcune tendenze negative che si erano consolidate nel tempo. Analizzeremo come questa pellicola abbia rivoluzionato la narrazione e il modo di rappresentare i personaggi principali, in particolare Ben Grimm, noto come La Cosa. la storia cinematografica de la cosa: da tragedia a personaggio equilibrato.

