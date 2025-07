Facevano da cavallini nelle truffe ad anziani | nei guai due minorenni

L a polizia di San Ferdinando e San Giorgio a Cremano ha eseguito due ordinanze cautelari di collocamento in comunit√† nei confronti di due minorenni accusati di estorsione, truffa ad anziani e indebito utilizzo di carta di pagamento.Le attivit√† d'indagine, condotte dagli investigatori anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, Truffe agli anziani: due minorenni collocati in comunit√†. Erano ‚Äúcavallini‚ÄĚ per organizzazioni criminali - Due minorenni, impiegati come ‚Äúcavallini‚ÄĚ per ritirare denaro e gioielli a casa di anziani truffati, collocati in comunit√† su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Napoli.

