Fabrizio Corona svela chi ha fornito gli audio | le accuse su Bova e Ceretti!

Le rivelazioni di Fabrizio Corona sugli audio incriminati, l’inchiesta su presunta estorsione e ricettazione e le dichiarazioni esclusive su Raoul Bova e Martina Ceretti. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Fabrizio Corona ha rotto il silenzio sul caso dei famigerati audio pubblicati nel suo podcast Falsissimo, che coinvolgono Raoul Bova e Martina Ceretti. Nelle ultime ore è emersa la notizia dell’apertura di un’inchiesta a Roma, con ipotesi di reati quali estorsione e ricettazione. Al momento, però, Corona non risulta indagato. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire la provenienza degli audio chiamati “occhi spaccanti” e chiarire se effettivamente Bova sia stato oggetto di ricatto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Fabrizio Corona svela chi ha fornito gli audio: le accuse su Bova e Ceretti!

