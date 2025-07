Fabrizio Corona sul caso Bova | La polizia mi ha notificato un atto chi ha ricattato

Negli ultimi giorni Fabrizio Corona è tornato protagonista delle pagine rosa nazionali, grazie alle rivelazioni che ha effettuato nell’ultima puntata del suo podcast Falsissimo. Il Re dei Paparazzi ha svelato, infatti, un presunto tradimento di Raoul Bova ai danni di Rocio Munoz Morales, con la modella Martina Ceretti. Nelle ultime ore il caso si è gonfiato sempre di piĂą, finendo anche nelle cartelle giudiziarie per il presunto ricatto subito dall’attore, a cui sarebbe stato proposto un pagamento in cambio della non divulgazione dei dettagli della sua presunta relazione con la giovane ragazza. Le ultime indiscrezioni puntavano il dito contro Fabrizio Corona, ma lui ha deciso di spiegare come sono andate le cose nei dettagli con diverse Instagram stories. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fabrizio Corona sul caso Bova: “La polizia mi ha notificato un atto”, chi ha ricattato

In questa notizia si parla di: fabrizio - corona - caso - bova

Fabrizio Corona a Magenta per tagliarsi i capelli: fan in delirio per un selfie con il re dei paparazzi - Magenta, 9 maggio 2025 – Cosa succede quando il re dei paparazzi decide di uscire da Milano e di andare a farsi barba e capelli a Magenta? Che un pezzo città va in delirio e corre dal parrucchiere prescelto dal più mediatico, discusso e social personaggio d’Italia per vederlo da vicino, scattare un selfie, chiedergli un autografo.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Il caso degli audio intimi di Raoul Bova assume contorni sempre piĂą inquietanti. Indagato amico dell'influencer #RaoulBova #fabriziocorona #audio Vai su X

Fabrizio Corona risponde con alcune storie a chi ritiene abbia violato la privacy di Raoul Bova pubblicato audio e chat private con Martina Ceretti. Ma, stando a quanto riporta su Falsissimo, il materiale gli è stato consegnato consapevolmente da Federico Mon Vai su Facebook

Raoul Bova, la veritĂ sul caso Martina Ceretti; Raoul Bova, inchiesta per tentata estorsione sugli audio rubati: ci sarebbe un indagato; Raoul Bova ricattato via sms: la Procura apre un'inchiesta, indagato pr amico di Martina Ceretti.

Corona: “Audio Raoul Bova, ecco i nomi di chi me li ha dati e cos’è successo” - Fabrizio Corona rivela chi gli ha fornito gli audio della tresca tra Raoul Bova e Martina Ceretti: "Come è andata e chi c'è dietro" L'articolo Corona: “Audio Raoul Bova, ecco i nomi di chi me li ha da ... Secondo msn.com

Fabrizio Corona incolpa Martina Ceretti e Federico Monzino: “Hanno ricattato Raoul Bova - Fabrizio Corona risponde con alcune storie a chi ritiene abbia violato la privacy di Raoul Bova pubblicato audio e chat private con Martina Ceretti ... Si legge su fanpage.it