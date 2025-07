Fabio Rampelli inchioda il M5s | Balle sui soldi dei parlamentari

 «Mi pare che il Movimento 5 Stelle, che è completamente in affanno, si sia ridotto ad attaccarsi, come una bombola d’ossigeno, alla demagogia più becera. Fatta di mistificazioni e fake news». È molto perentorio Fabio Rampelli, vice presidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, al telefono con Libero. Su di lui si è abbattuta una polemica in questi ultimi giorni, su innesco dei pentastellati. L’accusa, voler riportare i vitalizi per gli ex deputati e aumentare di mille euro l’indennità di chi siede a Montecitorio. «Peccato non sia vero nulla!», ribatte lui. Come nasce tutto questo? «Vorrei innanzitutto specificare un dato storico: il vecchio regime dei vitalizi lo ha cancellato il centrodestra, nel 2011. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fabio Rampelli inchioda il M5s: "Balle sui soldi dei parlamentari"

