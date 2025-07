F1 sarà il meteo a decidere il GP del Belgio 2025 Norris Piastri Leclerc e Verstappen a chi la vittoria?

Alle ore 15:00 odierne prenderà il via il Gran Premio del Belgio di F1. La Sprint di ieri ha incoronato Max Verstappen, capace di sopravanzare le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. L’australiano ha guadagnato 1 punto al britannico, ma la griglia di partenza del GP ha sovvertito totalmente la situazione. Sarà l’inglese a partire dalla pole position, appena davanti al leader del Mondiale e compagno di squadra. L’olandese scatterà solo quarto, dietro anche a Charles Leclerc, quarto attore protagonista di quella Spa-Francorchamps dove tutto potrebbe essere messo in discussione da una variabile imprevedibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, sarà il meteo a decidere il GP del Belgio 2025. Norris, Piastri, Leclerc e Verstappen a chi la vittoria?

? LA RIVINCITA DI NORRIS, LECLERC RISCATTA LA FERRARI Lando Norris centra la pole position del Gran Premio del Belgio e partirà davanti a tutti nella gara (presumibilmente bagnata) di domenica. Battuto Piastri, mentre Leclerc è terzo con un super te Vai su Facebook

