PAGELLE GP BELGIO 2025 F1. Oscar Piastri 10: una vittoria di platino, che a fine anno potrebbe rivelarsi fondamentale nel caso in cui dovesse conquistare il titolo. Rimedia al grave errore di Silverstone e alla bruciante sconfitta del sabato in qualifica con un attacco micidiale sul bagnato nei confronti di Norris in fondo al rettilineo del Kemmel, interrompendo il trend negativo delle ultime due gare e consolidando la sua leadership in campionato con il sesto successo su 13 GP. Lando Norris 5,5: weekend insufficiente sin dalle qualifiche Sprint del venerdì, con un solo grande acuto in Q3 valso la pole position ma vanificato dopo poche curve in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, pagelle GP Belgio 2025: che lezione di Piastri a Norris! Leclerc fa il massimo, Hamilton azzecca la strategia