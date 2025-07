F1 Oscar Piastri sorpassa Norris e si prende una vittoria di peso a Spa Podio che fa morale per Leclerc

È Oscar Piastri il vincitore del Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sullo storico circuito di Spa, l'australiano ha sfruttato la partenza, ritardata a causa della pioggia, per sorpassare immediatamente il suo compagno di squadra Lando Norris, apparso in difficoltà nei primi giri. Il leader del Mondiale ha poi mantenuto il suo vantaggio nel finale, nonostante il tentativo di riavvicinamento del britannico. Si tratta della sesta vittoria in questa stagione per Oscar Piastri che ora possiede 16 punti di vantaggio su Norris, al suo terzo podio consecutivo. Terzo posto importante per Charles Leclerc che conquista un podio prezioso.

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Forse non si immaginava così tanto affetto. Vuoi perchè non guida una Ferrari, vuoi perchè porta alla vittoria, e con apparente facilità , una McLaren versione astronave.

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì da incorniciare per la McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris si sono divisi la posta in occasione delle due sessioni di prove libere all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro questa settimana del GP dell’Emilia Romagna 2025, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

Il Trofeo Bandini attende il dominatore della F1 Oscar Piastri: Faenza e Brisighella si preparano alla grande festa - Con quattro vittorie, conquistate nei gran premi di Cina, Bahrein, Arabia Saudita e Miami, sta dominando il mondiale di Formula Uno.

