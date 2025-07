F1 Oscar Piastri | Gara vivace contento della vittoria dopo la delusione di ieri

Oscar Piastri ha vinto con merito il GP del Belgio, appuntamento numero tredici del Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso nel mitico circuito di Spa. Bella prestazione per l’australiano che, al secondo giro dopo la partenza dietro la safety car, ha superato il compagno di squadra Lando Norris, tenendo la posizione fino al traguardo e allungando così nella classifica piloti. A completare il podio è stato invece il ferrarista Charles Leclerc, particolarmente bravo nel tenere a bada la Red Bull di Max Verstappen, piazzatosi al quarto posto. Una volta arrivato in zona mista, il pilota McLaren ha commentato quanto fatto: “ È stata una corsa molto vivace – ha detto Piastri – sapevo che il secondo giro sarebbe stata la mia migliore opportunità per vincere la gara: mi sono incollato lì in curva-1, ho dovuto alzare leggermente il pedale, poi ho spinto e sono riuscito a fare la mia mossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Gara vivace, contento della vittoria dopo la delusione di ieri”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - gara - vivace

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Forse non si immaginava così tanto affetto. Vuoi perchè non guida una Ferrari, vuoi perchè porta alla vittoria, e con apparente facilità , una McLaren versione astronave.

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì da incorniciare per la McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris si sono divisi la posta in occasione delle due sessioni di prove libere all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro questa settimana del GP dell’Emilia Romagna 2025, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

Il Trofeo Bandini attende il dominatore della F1 Oscar Piastri: Faenza e Brisighella si preparano alla grande festa - Con quattro vittorie, conquistate nei gran premi di Cina, Bahrein, Arabia Saudita e Miami, sta dominando il mondiale di Formula Uno.

Piastri brillante ha adottato un approccio 'rischio enorme, ricompensa enorme' per superare Norris; F1 | CLASSIFICA gara GP Miami 2025: risultati e ordine d’arrivo della corsa vinta da Piastri; F1, GP di Monaco 2025: trionfo McLaren con Norris. Leclerc 2°, Piastri 3°. Delusione Mercedes.

Formula 1, Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio - Sulla pista di Spa l'australiano della Mclaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc ... Lo riporta rtl.it

Gp Belgio, dominio McLaren con Piastri. Podio Leclerc, rimonta super di Hamilton - Il pilota australiano vola con la sua McLaren e oggi, domenica 27 luglio, sul circuito di Spa chiude davanti ... Segnala adnkronos.com