F1 Lewis Hamilton | Queste condizioni mi hanno dato tante opportunità Chiedo scusa per gli errori

Lewis Hamilton ha chiuso in settima piazza il Gran Premio del Belgio 2025, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano britannico della Ferrari si è reso protagonista di una grande rimonta dalla pit-lane, recuperando ben undici posizioni nella prima fase della gara sul bagnato e nella transizione dalle gomme intermedie alle slick. “ Sicuramente queste condizioni meteo mi hanno dato tante opportunitĂ . Io sono cresciuto in queste condizioni, che nel tempo ho imparato ad amare. Voglio chiedere ancora scusa ai tifosi per questo weekend. Ci sono tanti fattori che hanno portato a questi errori, in particolare quello di venerdì, mentre quello di ieri è stato totalmente colpa mia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Queste condizioni mi hanno dato tante opportunitĂ . Chiedo scusa per gli errori”

Hamilton: "Ho compreso meglio gli aggiornamenti, ringrazio il team per gli sforzi" - Hamilton ha recuperato in condizioni a lui congeniali ed ha di nuovo ringraziato il team per gli aggiornamenti introdotti sulla SF- Come scrive autosprint.corrieredellosport.it

Lewis Hamilton disastroso a SPA! Eliminato dal Q1 anche nelle qualifiche del GP, partirà 16° per un track limits. Cosa è successo - FORMULA 1 – Prosegue il weekend horror di Lewis Hamilton con la Ferrari sul mitico tracciato di SPA in Belgio, dopo il 18° tempo e l’eliminazione nel Q1 nelle q ... Si legge su eurosport.it