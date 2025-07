Nel Gran Premio degli umani Charles Leclerc dopo un estenuante duello durato tutta la gara con Max Verstappen conquista il terzo posto salendo sul gradino piĂą basso del podio. Davanti però ci sono le “ingiocabili” Mc Laren di Oscar Piastri e Lando Norris, che a Spa-Francorchamps dominano dal primo giro senza che la vittoria sia mai messa in discussione. Dopo la pole position di Lando Norris basta un solo giro per ristabilire le gerarchie con Oscar Piastri che al primo giro sorpassa il compagno di quadra subito dopo la partenza avvenuta dietro la Safety Car per l’abbondante pioggia caduta, che ha portato a uno slittamento del via di un’ora e mezzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - F1, Leclerc terzo dietro le imprendibili Mc Laren