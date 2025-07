F1 | in Belgio vince Piastri secondo Norris e terzo Leclerc

Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio davanti a Lando Norris e aumenta a 16 punti il vantaggio nella corsa al titolo sul compagno di squadra mentre Charles Leclerc conquista un prezioso podio respingendo gli assalti di Max Verstappen. A Spa è ancora doppietta McLaren, con una gara iniziata con un’ora e venti di ritardo - e partenza dalla pit-lane dietro la safety car - a causa del diluvio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - F1: in Belgio vince Piastri, secondo Norris e terzo Leclerc

In questa notizia si parla di: belgio - vince - piastri - norris

Equitazione: il Belgio vince in casa la gara di Nations Cup di dressage - In Belgio non sbagliano i padroni di casa. La nazionale belga si è infatti imposta nella tappa di FEI Nations Cup di dressage tenutasi a Lier superando tutte le squadre presenti sul campo di gara.

Juventus Under 17, non basta un grande Nava: il portogallo vince ai rigori. Il Belgio di Gielen eliminato dalla Francia. Il resoconto delle semifinali di Euro 25 - di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Italia eliminata ai rigori dal Portogallo: Nava ne para 2 ma non basta agli Azzurrini.

Giro del Belgio 2025, Jenno Berckmoes vince la quarta tappa. Filippo Baroncini balza in vetta alla generale - La quarta tappa della 94ma edizione del Baloise Belgium Tour di ciclismo su strada, corsa di categoria 2.

PIASTRI VINCE A SPA! A Spa, in Belgio, è Piastri a trionfare nella gara sul bagnato poi diventato asciutto, condizioni difficilissime su una pista già impegnativa ? Secondo posto per Norris, terza la #Ferrari di #Leclerc quarto Verstappen e settimo Hamilto Vai su X

SPECIALE MOTORI F1 GP Belgio 2025 Norris vince il duello con Piastri e si prende la pole in Belgio. 3° Leclerc Lando Norris batte un colpo dopo una prima metà di weekend sottotono (3° nella Sprint Qualifying e nella Sprint) a Spa-Francorchamps e si aggiu Vai su Facebook

Formula 1, Gp Belgio: vince Piastri davanti a Norris. Terza la Ferrari di Leclerc; F1, Gp Belgio 2025: vince Piastri davanti a Norris. Leclerc terzo, Hamilton settimo; F1 | GP Belgio, RISULTATI: Oscar Piastri vince a Spa-Francorchamps, ma c’è una Ferrari sul podio.

Formula 1, Gp Belgio: vince Piastri davanti a Norris. Terza la Ferrari di Leclerc - Leggi su Sky TG24 l'articolo Formula 1, Gp Belgio: vince Piastri davanti a Norris. Secondo tg24.sky.it

F1 | GP Belgio: Piastri vince su Norris, podio di classe per Leclerc - Oscar Piastri ha conquistato la vittoria a Spa, precedendo Lando Norris e Charles Leclerc e portandosi a +16 in classifica Mondiale. Da f1grandprix.motorionline.com