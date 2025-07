F1 GP Belgio le strategie di gara La pioggia protagonista

Spa-Francorchamps (Belgio), 27 luglio 2025 - Il Gran Premio del Belgio non √® mai un fine settimana come gli altri, e cos√¨ sar√† anche quest'anno. Sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, Lando Norris ha conquistato la pole position con un lampo esploso nel momento giusto, ovvero durante la Q3 valida per la gara. Il pilota britannico era stato battuto dal compagno di squadra, Oscar Piastri, durante la sessione di quali valida per la Sprint Race e ha anche concluso la gara breve alle spalle dell'australiano, nonostante alla fine entrambi i piloti McLaren siano stati beffati da un Super Max Verstappen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - F1 GP Belgio, le strategie di gara. La pioggia protagonista

