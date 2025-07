F1 GP Belgio | bandiera rossa e partenza sospesa Cosa succede adesso e cosa dice il regolamento

Prima il giro di formazione sotto regime di Safety Car, poi il rientro ai box: partenza sospesa a causa della scarsa visibilità dovuta al temporale arrivato a Spa, in Belgio. Il GP di Formula 1 doveva cominciare alle ore 15:00, ma è stato posticipato per le violente piogge cadute sul circuito belga. Dopo 15? di incertezza, la comunicazione della FIA ai piloti: “Entro 30? la pioggia dovrebbe terminare e non tornerà più”. Adesso si attendono ancora notizie per capire quando la gara potrà cominciare. Da regolamento servono almeno due giri senza intervento di SCVSC per assegnare punti. A seconda di quanta distanza verrà coperta e quindi di quanti giri verranno completati, si assegna un tot di punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, GP Belgio: bandiera rossa e partenza sospesa. Cosa succede adesso e cosa dice il regolamento

Cosa è successo in F1 e perché la partenza del GP del Belgio è stata rinviata - Falsa partenza per il Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

