F1 Gp Belgio 2025 in diretta | bandiera rossa per pioggia partenza sospesa

Seguite con noi in diretta il Gran Premio del Belgio di Formula 1 dal circuito di Spa-Francorchamps. Partono dalla prima fila le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con Leclerc terzo. Ma la pioggia belga rischia di avere un grosso impatto sulla gara. Ecco tutti gli aggiornamenti. Formula 1, Gp Belgio 2025 LIVE Tutti gli aggiornamenti dalla gara, la tredicesima prova del Mondiale di Formula 1 2025 Inizio diretta: 270725 15:00 Fine diretta: 270725 19:00 15:06 270725 Bandiera rossa per pioggia, partenza sospesa Le condizioni meteo proibitive hanno portato subito alla bandiera rossa nel Gran Premio del Belgio dopo il giro di formazione guidato dalla safety car. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Belgio 2025 in diretta: bandiera rossa per pioggia, partenza sospesa

In questa notizia si parla di: belgio - diretta - pioggia - bandiera

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’Italia, il Belgio è il primo riferimento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Ricordiamo che per l’Italia bisognerà aspettare l’ultima suddivisione in programma alle ore 18.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Italia in gara alle 18.00, Derwael guida il Belgio in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 CLASSIFICA CORPO LIBERO. Primeggiano le israeliane Lihie Raz e Yali Shoshani con un poco brillante 12.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Belgio al comando, cresce l’attesa per l’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Ci si aspettava qualcosa di più dal corpo libero di Naomi Visser, che invece commette delle sbavature e si ferma a 12.

Auguri a CÉCILE DE FRANCE che oggi compie 50 anni (Namur, Belgio, 17 luglio 1975). Splendida e richiestissima attrice belga, naturalizzata in Francia, dotata di una vitalità fantastica e di un sorriso mozzafiato. Le sue gesta iniziano nei teatri di posa e finisc Vai su Facebook

F1 Gp del Belgio: la gara in diretta. Bandiera rossa: partenza ritardata per pioggia, altro temporale. Norris in pole davanti a Piastri, Leclerc terzo. Hamilton e Antonelli dalla corsia dei box; LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: partenza rimandata, bandiera rossa! La pioggia rivoluziona tutto; F1, Gp Belgio 2025 in diretta: bandiera rossa per pioggia, partenza sospesa.

GP Belgio, la diretta: partenza rinviata, troppa pioggia, troppo rischioso per il momento. Tutti ai box dopo il giro di ricognizione - Nel 2021 il GP del Belgio venne di fatto annullato per la pioggia torrenziale. Come scrive informazione.it

GP Belgio, la diretta. Rischio pioggia: tutto pronto per la sfida tra Norris e Piastri. Leclerc punta al podio, Hamilton parte dai box - Sono quattro i piloti che partiranno dai box: Alonso, Antonelli, Hamilton e Sainz Sta piovendo sul circuito di Spa- Scrive msn.com