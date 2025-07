F1 Frederic Vasseur fa una promessa | Possiamo vincere una gara

Domenica positiva a Spa-Francorchamps per la Ferrari, che archivia un ottimo terzo posto con Charles Leclerc ed un settimo in rimonta con Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio 2025 di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha centrato dunque il difficile obiettivo di salire sul podio, restando molto distante dalle McLaren ma battendo la Red Bull di Max Verstappen dopo l’exploit in qualifica del monegasco. “ Nel complesso è stato un weekend positivo per noi. Se pensiamo alla situazione di inizio weekend, il recupero è stato buono. Abbiamo introdotto il nuovo pacchetto, che va ancora ottimizzato, ma nella Sprint abbiamo giĂ fatto un buon lavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur fa una promessa: “Possiamo vincere una gara”

