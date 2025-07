F1 al via la gara dopo il rinvio per pioggia | Hamilton e Kimi Antonelli partono dal Pit Lane

Al fischio di inizio il primo a scattare in pista è Lando Norris, seguito da Piastri, Leclerc e Verstappen. Quattro posizioni che promettono di non deludere, nonostante le difficoltà che un clima come quello oggi a Spa può provocare.

Leclerc non teme la pioggia: “Adesso la Ferrari SF-25 è più equilibrata” - Charles Leclerc è ottimista anche se la gara a Spa in Belgio dovesse essere caratterizzata dalla pioggia, ecco cosa ha detto ... formulapassion.it scrive

Gp Belgio: Hamilton cambia power unit, partirà dalla pit lane - Lewis Hamilton partirà dalla pit lane nel Gp del Belgio di Formula 1, al via alle 15 sul circuito di Spa. Lo riporta msn.com