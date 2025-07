Ex Mulini, è il tempo del rilancio. Valigari e Lice strutture da salvare.

Passa anche da un atto tecnico come l’arrivo dell’acqua nella struttura la rinascita dell’ex Mulino Valigari, all’ingresso dell’area agricola di Travalle. La giunta, infatti, ha approvato una delibera per l’estensione della rete idrica fino al mulino, di proprietà del Comune di Calenzano ma da molti anni in stato di visibile degrado e con una evidente necessità di riqualificazione: "La delibera – spiega il sindaco Giuseppe Carovani – prevede che Publiacqua monitori e supervisioni il progetto di ampliamento della rete idrica fino al mulino che sarà effettuato da una ditta esterna. Quanto previsto rientrerà nella progettazione generale relativa al molino, che è in corso e attualmente è in fase di acquisizione dei pareri degli enti preposti, come la Soprintendenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

