Ex in difficoltà. Montiel si allena con il San Donato. Varela in Serie D.

Era arrivato a Siena dalla Fiorentina, con Alberto Gilardino in panchina, in Serie C, suscitando grandi aspettative. E' stato poco più che una meteora, tanto da trasferirsi all' Atletico Baleares dopo appena sei mesi, dopo aver collezionato 10 presenze e un gol: è tornato in Italia Tofol Montiel; il centrocampista, classe 2000, in questi giorni si sta allenando con i gialloblù del San Donato Tavarnelle, prossimi avversari della Robur. E, a proposito di ex, Lores Varela è tornato sui suoi passi: nell'ottobre scorso l'attaccante uruguaiano, aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo. Oggi ha deciso di firmare per Athletic Club Palermo (Serie D).

