Ex Ilva | attese per lunedì le conclusioni del comitato sul gas

Sono attese per lunedì le conclusioni del comitato istituito dal Ministero delle imprese e del Made in Italy sull' approvvigionamento di gas per l'ex Ilva. Lo si apprende da fondi vicine al dossier. I tempi si sono prolungati di qualche giorno rispetto alla deadline di venerdì scorso indicata dal Dicastero per consentire un ulteriore condivisione tra i componenti. Il comitato è stato istituito su proposta del Ministro Urso dopo l'incontro del 15 luglio sull'accordo di programma interistituzionale per valutare l'approvvigionamento di gas naturale per il polo siderurgico di Taranto e approfondire la fattibilità della realizzazione, all'interno del sito, degli impianti Dri necessari a garantire il fabbisogno di preridotto per la produzione nazionale di acciaio 'green'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

