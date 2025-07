Evaso dopo la rapina in stazione | arrestato

Si trovava ai domiciliari nel suo alloggio di Ravenna dopo essere stato arrestato con l’accusa di avere commesso nella notte tra 3 e 4 maggio scorso una rapina in concorso nella stazione di Cervia ai danni di un 17enne di Cotignola. Ma venerdì sera i carabinieri della Stazione di via Alberoni lo hanno trovato fuori casa a bordo di un monopattino. Per questo motivo, come disposto dal pm di turno Francesco Coco, è scattato l’arresto in flagranza per evasione per il 23enne di origine egiziana Mohamed Gamal Hidewa Msallam, in passato addetto alle pulizie in un importante museo di Ravenna. Verso le 18 i militari sono andati a casa sua per un normale controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evaso dopo la rapina in stazione: arrestato

In questa notizia si parla di: stazione - rapina - arrestato - evaso

Aggredisce e rapina un macchinista alla Stazione Centrale di Milano: arrestato un 21enne - Ieri mattina un 21enne è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato un macchinista alla stazione Centrale di Milano.

Firenze: rapina con un coltello negozio di via dell’Albero e minaccia passanti alla Stazione. Arrestato 49enne - Le volanti di via Zara hanno arrestato un uomo di 49 anni in Piazza della Stazione con l'accusa di rapina aggravata, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e ricettazione L'articolo Firenze: rapina con un coltello negozio di via dell’Albero e minaccia passanti alla Stazione.

Napoli, spari vicino alla stazione per tenatata rapina: colpito un 32enne - Sparatoria in pieno giorno a Napoli, vicino alla Stazione centrale. La vittima, un uomo di 32 anni, è stato raggiunto nella mattinata di oggi, 19 maggio, da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra mentre era a bordo del suo scooter in via Genova.

Evaso dopo la rapina in stazione: arrestato; Blitz in un casolare, catturato evaso ricercato per rapina: trovati esplosivo, armi, droga; Verucchio. Arrestato rapinatore 45enne evaso per ben due volte dai domicilari.

Evaso dopo la rapina in stazione: arrestato - Era stato bloccato dai carabinieri assieme a un altro ragazzo con l’accusa di avere aggredito a Cervia un 17enne per prendergli il cellulare ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Roma, 22enne evade da domiciliari per andare in piscina ma trova due carabinieri fuori servizio che lo riconoscono: arrestato - I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un 22enne romano, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, gravemente indiziato del reato ... Da msn.com