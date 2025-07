Europei femminili l’Inghilterra si conferma campione d’Europa | battuta la Spagna ai rigori

L’Inghilterra si conferma campione d’Europa per la seconda edizione di fila: battuta la Spagna ai tiri di rigore. Dopo aver battuto l’ Italia in semifinale ai tempi supplementari, l’ Inghilterra ha battuto anche la Spagna in finale e si conferma campione d’Europa. Alle iberiche non è bastato andare in vantaggio al 25? con Mariona Caldentey. Al 57? è arrivato il pareggio di Alessia Russo. Poi, il risultato ( 1-1 ) è rimasto intatto fino al termine dei 90? prima e dei 120? poi. Ai tiri di rigore, ad avere la meglio sono state le ragazze di Sarina Wiegman. Europei femminili, l’Inghilterra batte la Spagna ai rigori: sono di nuovo campionesse d’Europa. 🔗 Leggi su Sportface.it