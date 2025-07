Etruria Retail | La rete non subirà variazioni

In merito all’acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces, Etruria Retail ha emesso una nota stampa per "rassicurare tutti i propri stakeholder, clienti, soci, collaboratori e partner: l’accordo di master franchising con Carrefour, stipulato nel 2020, resta in vigore fino alla fine del 2026 e l’operatività quotidiana della rete non subisce alcuna variazione". "Si tratta di una novità rilevante nel panorama della grande distribuzione organizzata – si legge in una nota congiunta della presidenza e della direzione aziendale – ma per Etruria Retail non cambia nulla, se non l’opportunità di accelerare alcune decisioni che avremmo comunque affrontato, in vista della naturale scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

