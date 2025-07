Eto’o e lo sfottò social a Ibrahimovic, l’ex attaccante dell’Inter ricorda ironicamente il trasferimento del 2009 e il Triplete nerazzurro – FOTO. A distanza di 16 anni dallo storico scambio tra Samuel Eto’o e Zlatan Ibrahimovic, il ricordo di quell’estate del 2009 continua a far discutere. E a divertire, soprattutto sui social. È stato lo stesso Eto’o, ex attaccante camerunese oggi 43enne, a riaccendere i riflettori con un post ironico pubblicato nelle scorse ore. Nel contenuto condiviso su Instagram, l’ex centravanti dell’ Inter di José Mourinho ha postato una sua foto in maglia nerazzurra, accompagnata dalla scritta «16 anni fa» e da alcune emoji simboliche: faccine con la bocca tappata e tre simboli a significare l’ottenimento o svolgimento di qualche obiettivo, inequivocabile richiamo al Triplete conquistato nel 2010. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Eto’o punge ancora Ibrahimovic, 16 anni dopo: nuovo sfottò social e frecciata sul Triplete – FOTO