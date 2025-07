Estra Pistoia e Simone Zanotti si può fare. La società marchigiana ha rilasciato un comunicato in cui annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore in scadenza a giugno 2026. "La Victoria Libertas Pesaro comunica di avere risolto consensualmente il contratto, in scadenza a giugno 2026, con Simone Zanotti. La Società ringrazia Simone per l’impegno dimostrato in maglia biancorossa nella stagione 20242025 e gli augura un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Per Pistoia si tratta di una sorta di via libera per l’approdo in biancorosso di Zanotti con cui la trattativa era già bene avviata e si attendeva, appunto, la risoluzione contrattuale con Pesaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Estra, Zanotti è pronto. Pistoia cala il suo asso