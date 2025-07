Estetista Cinica ad Arese tutte in coda dalla mattina | La mia donna bella e vera

Arese (Milano) – C’è chi arriva con la borsa piena di flaconi vuoti da restituire. Chi ha preparato una crostata con la scritta “fagiane”, l’appellativo dato alle sue followers. Le prime dalla fila confessano, “siamo arrivate alle otto quando il centro commerciale era ancora chiuso”. E ancora, “arrivo da Olginate (Lecco), la seguo su Instagram, sono iscritta alla sua newsletter, uso i suoi prodotti da anni e oggi la vogliono conoscere di persona“. Ragazze giovanissime, donne over 45, gruppi di amich e, coppie di fidanzati e mamme con figli. Ieri la community dell’Estetista Cinica (1 milione di follower su Instragram) ha perso d’assalto Il Centro di Arese per partecipare all’inaugurazione del nuovo negozio VeraLab e incontrare la sua founder, Cristina Fogazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estetista Cinica ad Arese, tutte in coda dalla mattina: “La mia donna bella e vera”

