Estate | FlixBus amplia le tratte con Treviso

FlixBus ha potenziato le tratte con Treviso per l’estate, rafforzando i collegamenti nazionali con il capoluogo della Marca. Da un lato, questo consentirà di offrire a chi parte dalla città ancora più opportunità di viaggio; dall’altro, l’incremento dei collegamenti potrà contribuire a veicolare. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: estate - flixbus - tratte - treviso

Estate 2025: FlixBus rafforza i collegamenti con Avellino - Per questa stagione estiva, FlixBus amplia la propria rete e potenzia le tratte da e per Avellino, offrendo ai viaggiatori in partenza dall’Irpinia un ventaglio ancora più ampio di destinazioni.

Estate, FlixBus potenzia le tratte con Reggio Calabria e provincia: oltre 40 destinazioni - Per l’estate e per offrire a chi parte dal territorio ancora più opportunità di viaggio in tutta Italia, FlixBus ha potenziato le tratte con la provincia di Reggio Calabria.

FlixBus: potenziate le tratte con Bari e il territorio per l’estate Trasporto - Di seguito un comunicato diffuso da Flixbus: FlixBus ha potenziato le tratte con Bari e la sua provincia per l’estate, per offrire a chi parte dal territorio ancora più opportunità di viaggio in tutta Italia.

Estate e vacanze, FlixBus amplia le tratte con Treviso; FlixBus amplia le tratte con Padova: mete preferite, gli aeroporti; Estate, FlixBus potenzia le tratte con Reggio Calabria e provincia: oltre 40 destinazioni.

FlixBus amplia le tratte con Padova: mete preferite, gli aeroporti - Delle dieci destinazioni più gettonate dai viaggiatori euganei tre sono aeroporti, un dato che, insieme al secondo posto conquistato da Monaco, racconta l’estate all’estero di molti padovani ... Scrive padovaoggi.it

Flixbus, da Genova 80 destinazioni senza cambio. Le più utilizzate? Gli aeroporti lombardi, Nizza e Firenze - Il servizio Flixbus da Genova consente di collegare e raggiungere 81 destinazioni. Come scrive msn.com