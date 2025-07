Estate e tempo di vacanze Sardegna Sicilia e la Grecia E sempre meno è last minute

L’estate: una stagione fatta per viaggiare. E che segna quest’anno, un record invidiabile per il turismo italiano, secondo le ultime rilevazioni di Enit, Isnart e Unioncamere. L’80% delle camere disponibili da giugno a settembre è infatti già prenotato, con un picco del 90% ad agosto. Oltre 70 milioni sono gli stranieri che arriveranno, mentre le prenotazioni si estendono fino a ottobre (il 43% di prenotazioni). Il giro d’affari stimato per le strutture alberghiere, così, ha superato i 14,7 miliardi di euro, sfiorando i 15 se si considera anche l’extralberghiero. In regione, specialmente nel Maceratese, l’estate si muove tra chi prenota con largo anticipo e chi preferisce l’ultimo momento, ma la voglia di partire resta forte nonostante i rincari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate e tempo di vacanze. Sardegna, Sicilia e la Grecia. E sempre meno è last minute

Si avvicina l’estate, dallo sport alla lettura: le passioni da coltivare nel tempo libero - Con l’arrivo dell’estate e le giornate che si allungano, aumenta il desiderio di dedicare più tempo alle passioni da mettere in atto all’aria aperta.

Palamostre: estate in piscina con tariffe bloccate e più tempo per nuotare - La data è ufficiale: la piscina comunale del Palamostre accoglierà nuovamente il pubblico a partire da lunedì 9 giugno.

Psicologi: "Estate tempo prezioso per genitori e figli, si possono rafforzare i legami" - Gulino, 'ritmi più lenti aiutano ad ascoltare e ascoltarsi, ma non trascuriamo le ricadute per le famiglie' Roma, 27 giu.

Vacanze estate 2025: dove vanno le star internazionali? Da Sinner a Dua Lipa e Chiara Ferragni, le mete in Italia - Chi prima chi dopo, diversi personaggi famosi si sono già ritagliati un po’ di tempo per andare in vacanza. Scrive msn.com

