Stava dormendo davanti a un hotel del centro storico, ma dopo i controlli della Polizia è emerso che la sua permanenza in Italia era irregolare e quindi è stato espulso. È accaduto nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Polizia municipale ha trovato uno straniero che stava dormendo davanti ad un hotel nel centro storico. Da un primo controllo sul posto è emerso che l’uomo, oltre a non parlare italiano, era anche privo di documenti. Gli agenti della Municipale lo hanno quindi accompagnato in Questura, in modo da essere fotosegnalato dalla Polizia scientifica. A quel punto, a seguito dei rilievi, è emerso che lo straniero, di nazionalità pakistana di 24 anni, aveva richiesto la protezione internazionale, ma gli era stata negata dalla competente commissione ed era quindi a tutti gli effetti da considerare non in regola sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Espulso straniero irregolare. Resiste e prova a fuggire dopo la notifica dell’atto