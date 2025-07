Esposto fa scena muta | Ha subito pressioni politiche? Posizione delicata no comment

Trenta minuti scarsi. Tanto è durato l’interrogatorio di ieri mattina tra Stefano Esposto e i magistrati della Procura di Pesaro. Un tempo troppo breve per affrontare un’informazione di garanzia che lo descrive come uno degli ingranaggi centrali del presunto sistema Affidopoli. Esposto non ha risposto a nulla e all’uscita ha dribblato i giornalisti senza aprire bocca. È entrato in tribunale in silenzio, poco prima delle 10, accompagnato dal proprio avvocato Gherardo Saragoni Lunghi. Passo rapido, volto contratto, e poi via. Dentro, ad attenderlo, c’erano i vertici dell’indagine: Squadra Mobile, Guardia di Finanza e i pubblici ministeri titolari del fascicolo che lo vede indagato per concorso in corruzione, percezione indebita di fondi pubblici, turbativa d’asta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

