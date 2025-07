Esportazioni italiane a rischio | cosa cambia dopo l’accordo UE sui dazi con gli USA?

L'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea è ufficiale. E le conseguenze per l'Italia rischiano di essere pesanti, soprattutto per il settore export. Mentre Trump rivendica una vittoria strategica, le imprese italiane si trovano davanti a nuovi ostacoli economici. Le cifre dell'accordo Il patto prevede: Ma non è tutto. Nuovi obblighi e penalitĂ .

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - Accade a margine del vertice della Comunità Politica Europea. In Albania c'è Volodymyr Zelensky, nelle medesime ore i colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina confermano la scarsa concretezza del tavolo di Istanbul.

Borse italiane chiudono in rialzo con Wall Street, attesa per l'accordo di Trump sui dazi - Le Borse italiane allungano nel finale in insieme a Wall Street con gli attesi annunci di Donald Trump sull' accordo sui dazi nel Regno Unito e con l'incontro di sabato in Svizzera con la Cina.

DAZI, POLATO (FDI-ECR): “TRATTATIVE FINO ALL’ULTIMO PER ARRIVARE AD ACCORDO EQUO” "Guerra commerciale non conviene a nessuno, soprattutto per un paese come l’Italia con le sue esportazioni" @polato_daniele Link al comunicato stampa Vai su X

Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il piĂą grande mai raggiunto - Von der Leyen: accordo crea certezza in tempi incerti; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Dazi statunitensi: ecco cosa rischia l'export italiano se non si raggiunge un accordo.

Dazi Usa, 25mila aziende italiane rischiano di chiudere - Le società italiane che soffriranno dei dazi di Trump sono 25mila: di queste, più di 6. Scrive quifinanza.it

Dazi, Trump: “Accordo Usa-Ue possibile al 50 per cento” - Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo a una domanda del corrispondente di Sky News per la S ... Segnala informazione.it