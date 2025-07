Escursionista ferita sul Sentiero Roma recuperata dall' elicottero

oÈ scattato nel pomeriggio di ieri, sabato 26 luglio, intorno alle 17:00, un intervento di soccorso in alta quota per una escursionista infortunatasi lungo il Sentiero Roma, in Val Torrone, nel territorio di Valmasino. La donna stava percorrendo un tratto nei pressi del Bivacco Manzi, a 2570. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it