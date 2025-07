Eroe nel calcio e nella vita La bella figura di Perioli nella tesina di Leonardo

ChissĂ nella sua mente di bambino cosa avrĂ voluto dire camminare nei corridoi dell’azienda dove lavora papĂ e vedere un omone dalla faccia buona in foto. Poi lo stesso omone insieme ad alcuni calciatori e infine una triste immagine di campi di concentramento. Una sequenza di scatti, protagonista lo stesso personaggio, che deve aver fatto presa nella fantasia di un bambino e ha cominciato a scatenare un’innata curiositĂ , a farsi e a fare delle domande. E crescendo, le risposte a quelle innumerevoli domande su chi fosse quell’omone gentile, perchĂ© fosse ritratta una mitica partita di calcio e perchĂ© ancora i campi di concentramento, sono diventati una storia tutta da scrivere e da raccontare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eroe nel calcio e nella vita. La bella figura di Perioli nella tesina di Leonardo

