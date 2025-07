Ermal Meta difende Elodie e Annalisa | Criticate perché usano il corpo

La musica e i corpi delle donne. Un dibattito sempre acceso, figlio di una più ampia lotta sociale contro stereotipi di genere a dir poco obsoleti. Nella sua ultima intervista a La Repubblica, anche Ermal Meta ha voluto dire la sua a tal proposito, prendendo apertamente le difese di colleghe come Annalisa ed Elodie, spesso criticate per il loro modo di mostrarsi sul palco. Le parole di Ermal Meta. Ermal Meta, tra i cantautori di spicco della sua generazione, non teme di prender posizione quando si parla di musica. Anche quando il dibattito si allontana da questioni puramente tecniche e si concentra sulla performance in sé. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ermal Meta difende Elodie e Annalisa: “Criticate perché usano il corpo”

In questa notizia si parla di: ermal - meta - elodie - annalisa

Porto Rubino 2025 con Ermal Meta, Levante, Aiello, Fabi, Clementino - Il programma completo dell’edizione 2025 di Porto Rubino che si prepara a incantare ancora una volta le coste pugliesi.

Ermal Meta, La Rivelazione: Ho Due Figlie In Orfanotrofio! - Ermal Meta si apre come mai prima, raccontando il suo ruolo di padre non solo biologico ma anche scelto: una storia vera, emozionante, che parla di amore e famiglia oltre ogni confine.

Incontri ravvicinati con i cantautori 2025 con Ermal Meta, Concato, Lavezzi, Simona Molinari - Torna Incontri ravvicinati con i cantautori, la rassegna che promuove la cultura musicale, a Diano Marina Ermal Meta, Fabio Concato e un omaggio a Pino Daniele.

Ermal Meta uno degli pochi uomini a cui darei in mano la mia vita onestamente Vai su X

Ermal Meta difende Elodie e Annalisa: “Criticate perché usano il corpo”; A “Per la Pace – Live contro le guerre” anche Annalisa, Elodie e Rose Villain; Concerto per la pace a Milano, i cantanti in scaletta stasera al Forum di Assago.