Eriksen riparte dalla Serie B | è lui il colpo per la promozione

Svincolato dopo l’esperienza triennale al Manchester United, l’ex Inter Christian Eriksen potrebbe a sorpresa ripartire dalla Serie B. Stando alle ultime notizie, infatti, il danese sarebbe stuzzicato all’idea di unirsi a questa realtà tanto ambiziosa e contribuire in prima persona al Road To Glory cominciato oramai 4 stagioni fa. Dai non professionisti alla Serie A, è questo l’obiettivo della proprietà , che adesso avrebbe messo nel mirino un calciatore come Eriksen per aggiungere esperienza e qualità ad una squadra che starebbe facendo sognare la propria gente. In tutto questo c’è da capire se un accordo con l’ex Inter verrà raggiunto, ma la sensazione è che ci siano tutti i presupposti per farlo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

