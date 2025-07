Epstein | il mistero del video tagliato e della foto mancante Perché il fratello non crede al suicidio

Sei anni fa Jeffrey Epstein si tolse la vita nella sua cella nel carcere di Manhattan. Ma è da sei anni che quella notte, per quanto il caso sulla sua morte è stato archiviato come suicidio, continua a non avere tutti i tasselli al loro posto. Le tessere del puzzle, mancanti, le ricostruisce oggi il Corriere della Sera. Il finanziere pedofilo, amico e profondo conoscitore del jet set internazionale e politico Usa, si tolse la vita con un lenzuolo legato al collo. Epstein fu arrestato il sei luglio del 2019 con l’accusa di traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale. Durante il colloquio psicologico ha negato intenzioni suicide. 🔗 Leggi su Open.online

Caso Epstein, parla il fratello: “Jeffrey aveva informazioni compromettenti su Trump. Non è suicidio, è stato ucciso” - “Prima di morire Jeffrey disse che aveva informazioni compromettenti su Trump. Chiunque studi la vicenda non crede che sia suicidio.

