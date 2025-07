Enzo non ce l' ha fatta | Julio Sergio annuncia la morte del figlio a 15 anni

Enzo Bertagnoli, il figlio dell'ex portiere della Roma, aveva un tumore cerebrale. Lo ha annunciato il padre su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Enzo non ce l'ha fatta: Julio Sergio annuncia la morte del figlio a 15 anni

L’ex portiere della Roma, Julio Sergio, si è rasato i capelli insieme al figlio Enzo di 15 anni in lotta contro un tumore cerebrale - P arare i colpi della vita con un sorriso e tanto amore. Così Julio Sergio – ex portiere brasiliano della Roma – ha deciso di affrontare il tumore del figlio Enzo.

Julio Sergio, dramma per l'ex portiere della Roma. Il figlio Enzo in coma indotto Vai su X

Una storia che ci spezza il cuore. Julio Sergio, ex portiere passato anche dalla Roma, sta vivendo il dolore piĂą grande che un padre possa affrontare. Suo figlio Enzo, appena 15 anni, lotta da tempo con un tumore cerebrale Su Instagram, Julio Sergio ha pu Vai su Facebook

Medulloblastoma, la malattia del figlio di Julio Sergio: Enzo lotta con un tumore al cervelletto. Il piccolo è; Julio Sergio, dramma per l'ex portiere della Roma. Il figlio Enzo in coma indotto; Julio Sergio, il figlio Enzo in coma: «La situazione è irreversibile».

Julio Sergio e il dramma del figlio Enzo: una battaglia contro il tempo - L’ex portiere della Roma racconta il calvario del figlio, malato di tumore cerebrale: ora è in coma irreversibile ma circondato dall’amo ... Si legge su laziopress.it

Dolore per Enzo, il figlio di Julio Sergio in coma dopo la lotta contro un tumore cerebrale - Julio Sergio, ex portiere della Roma, condivide le condizioni critiche del figlio Enzo, 15 anni, in coma per un tumore cerebrale; il gesto di solidarietà ha coinvolto Buffon, Totti e Ronaldo. gaeta.it scrive