Enti locali e diritti dell’infanzia nuovo accordo Unicef-Anci

L’Unicef Italia e Anci rafforzano la loro collaborazione giĂ attiva sui temi inerenti all’infanzia e all’adolescenza, con l’obiettivo di sviluppare tutte le possibili sinergie per la piena attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Lo fanno con un Protocollo di intesa siglato dal Presidente Anci Gaetano Manfredi e  dal Presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano.  «Consapevoli del ruolo fondamentale che i Comuni ricoprono nella vita dei bambini e degli adolescenti, con questo nuovo Protocollo d’intesa proseguiamo nella collaborazione con Unicef Italia, con l’impegno che ogni Comune possa essere un luogo dove i diritti dei minorenni siano pienamente riconosciuti e promossi, dalla partecipazione attiva alla vita comunitaria fino alla protezione delle fragilitĂ . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

