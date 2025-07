Ennesimo sabato sera ' alcolico' nel Tigullio tensione anche al pronto soccorso

Ancora una notte movimentata nel Tigullio per via di abusi alcolici, sfociati in alcuni casi in violenza. Epicentri della movida ancora una volta sono state Santa Margherita e Sestri Levante. La gran parte degli interventi √® avvenuta poco prima dell'alba.Diversi giovani sono stati portati al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: tigullio - ennesimo - sabato - sera

Ennesimo sabato sera 'alcolico' nel Tigullio, tensione anche al pronto soccorso https://ift.tt/K2GZDoc https://ift.tt/FNJ6IyM Vai su X

Ennesimo sabato sera 'alcolico' nel Tigullio, tensione anche al pronto soccorso; Ennesimo schiaffo ai pendolari: sarà cancellato un treno regionale importante per chi, a fine giornata lavorativa, da Genova torna a casa verso il Tigullio.

Ennesimo sabato sera 'alcolico' nel Tigullio, tensione anche al pronto soccorso - Nessun giovane è in gravi condizioni ma diversi sono stati portati all'ospedale di Lavagna, dove sono arrivati anche i carabinieri per calmare gli animi ... Secondo genovatoday.it

Conto alla rovescia per la StraTigullio, il sindaco Messuti: ‚ÄúVetrina per il centro storico‚ÄĚ - Secolo XIX, Maratoneti del Tigullio e Comune al lavoro per la gara del 24 agosto. Da ilsecoloxix.it