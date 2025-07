Ennesimo attacco social per Ida Platano | Sei un trans venuto male e lei porge il suo lato b

“Che mostro”, “un trans venuto male”, “sempre così volgare” sono solo alcuni dei messaggi indirizzati all’ex tronista Ida Platano e che lei ha poi condiviso sui social. Nonostante la siciliana conti più di 700mila followers su Instagr,am ha anche una lunga schiera di haters che ciclicamente la. 🔗 Leggi su Today.it

