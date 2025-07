Enac disposizioni su liquidi applicate in 5 aeroporti | ecco quali

I cinque aeroporti nazionali di Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Torino, spiega l'Enac, hanno infatti " già in dotazione scanner di nuova generazione in grado di analizzare i contenuti, anche liquidi, dei bagagli a mano durante i controlli di security". In tutti gli altri scali restano dunque in vigore le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina, " ovvero – precisa l'Enac – devono essere contenuti in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro, e devono essere estratti dal bagaglio nel momento dei controlli di security".

