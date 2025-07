Emiliano Ciotti | Non cancelliamo la memoria degli stupri di guerra

Una ingente documentazione raccolta negli anni cancellata dal web con un attacco informatico. Per questa ragione nei giorni scorsi ha conquistato spazio nelle cronache un’associazione che generalmente lo consegue con piĂą difficoltĂ . Fondata nel 2007, è retta sul volontariato e dalla pertinacia di Emiliano Ciotti, 51 anni, vigile del fuoco con un impegno ambientalista che gli è valso la nomina a cavaliere della Repubblica. Forse ai piĂą giovani, che non hanno visto il film “La ciociara”, l’Associazione nazionale vittime delle “marocchinate” (Anvm) sembrerĂ un sodalizio dalla dicitura enigmatica. Per carenza di memoria la Storia insegna poco, anche quando l’attualitĂ registra che gli stupri di guerra sono un crimine tuttora perpetrato dai russi in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Emiliano Ciotti: “Non cancelliamo la memoria degli stupri di guerra”

