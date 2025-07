Emergenza incendi in Turchia Grecia e Albania | evacuati interi villaggi Paura anche per i turisti

Istanbul, 27 luglio 2025 – Una serie di incendi devastanti sta colpendo diverse zone dell'Europa sud-orientale, dalla Turchia fino all'Albania. Un'apocalisse, com'è stata definita da alcuni rappresentanti del governo turco, scoppiata nel tardo pomeriggio tra i distretti di Gursu e Kestel nella provincia di Bursa, situata nella zona nord-occidentale della Turchia e geograficamente molto vicina al confine greco. Il forte vento sta favorendo la rapida diffusione delle fiamme e i vigili del fuoco hanno evacuato oltre 480 famiglie in tre diversi villaggi del territorio, grazie all'impiego di oltre 1700 persone e 600 veicoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emergenza incendi in Turchia, Grecia e Albania: evacuati interi villaggi. Paura anche per i turisti

In questa notizia si parla di: turchia - incendi - albania - emergenza

Turchia, allarme incendi: oltre 50mila evacuati e circa 200 le abitazioni bruciate - Oltre 50mila persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, e ospitate in luoghi sicuri, a causa di incendi in corso da sabato che hanno colpito varie zone della Turchia, dalla costa sul mare Egeo al sud est del Paese nei pressi del confine con la Siria.

In Turchia 50mila evacuati a Smirne per emergenza incendi - Smirne, 30 giu. (askanews) -Le fiamme divorano la regione di Smirne in Turchia: oltre 50mila persone sono state evacuate dalle loro case nel distretto di Seferhisar.

Turchia, devastanti incendi a Smirne e Manisa: oltre 50mila evacuati - Proseguono le operazioni antincendio dei Vigili del Fuoco nella Turchia occidentale, devastata da giorni da imponenti roghi boschivi che hanno causato l’evacuazione di oltre 50mila persone.

Emergenza #incendi in #Albania: fiamme fuori controllo, evacuazioni e interventi internazionali Vai su Facebook

Emergenza incendi in Turchia, Grecia e Albania: evacuati interi villaggi. Paura anche per i turisti; Caldo estremo e incendi: l’Europa orientale sotto assedio, record storici e allerta rossa; Aerei antincendio Ue in Albania e Bulgaria, la Macedonia del Nord valuta ulteriore assistenza.

Incendi in Albania e Bulgaria: fiamme e caldo estremo devastano il Sud-Est Europa - Albania e Bulgaria stanno affrontando decine di incendi boschivi alimentati da roghi dolosi e ondate di calore. Si legge su msn.com

Incendi devastanti in Turchia: il governo e la realtà dei fatti - Diciamoci la verità: gli incendi che stanno devastando la Turchia non sono soltanto un problema ambientale, ma un campanello d’allarme su come gestiamo le emergenze. Lo riporta notizie.it