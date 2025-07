Emanuela Orlandi cosa c'entra la Banda della Magliana con le ossa ritrovate al San Camillo

L'anello che collega le ossa ritrovate al San Camillo con la figura di Emanuela Orlandi è senza dubbio la Banda della Magliana, fra arsenali segreti e l'appartamento in cui potrebbe essere stata nascosta la quindicenne.

Chi è Gianfranco Gramendola e che ruolo ha avuto dopo la sparizione di Emanuela Orlandi - I commissari dell'inchiesta bicamerale Orlandi-Gregori ascoltano l'ex 007 Gianfranco Gramendola: il suo ruolo dopo la sparizione di Emanuela

Emanuela Orlandi, spuntano appunti scritti e amica mai ascoltata - (Adnkronos) – Spuntano appunti scritti a mano da Emanuela Orlandi e un'amica mai sentita dagli inquirenti: nuovi elementi che emergono dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della stessa Emanuela e di Mirella Gregori, come racconta al Tg1 il presidente della stessa Commissione, senatore Andrea De Priamo.

Scomparsa Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il blogger indagato: "Racconta il falso, bannato più volte" - Pietro Orlandi attacca il blogger indagato dopo aver postato contenuti su Emanuela su Facebook: "Persona che ho bannato più volte"

Dopo il ritrovamento delle ossa all'ospedale San Camillo di Roma tutti si chiedono se i resti umani possano appartenere a Emanuela Orlandi. Per alcuni i collegamenti con la ragazza scomparsa non lasciano dubbi, ma per ora si tratta di suggestioni

Emanuela Orlandi, ritrovamento scheletro al San Camillo riaccende il giallo/ Test Dna per scoprire se è lei?