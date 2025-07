Elly Schlein ha le traveggole in Veneto | Non è impossibile

Elly Schlein la spara grossa. Dopo aver lanciato un avvertimento a Giorgia Meloni, convinta che presto il Pd scaccerà il suo esecutivo, la segretaria dem ne inventa un'altra. E riguarda le Regionali in Veneto. In occasione della festa dell'Unità , Schlein arriva a Marcon, a pochi chilometri da Venezia. È proprio qui che, giunto al secondo mandato, finirà il regno del leghista Luca Zaia. La sfida "è oggettivamente difficile, ma nessuno deve dire la parola 'impossibile'", si appresta a dire Margherita Lachin, che qui fa la consigliera comunale e non riesce a nascondere la "soddisfazione per essere tornati.

In questa notizia si parla di: schlein - elly - veneto - impossibile

