Vincere contro i pregiudizi e per quelli che non credono nel movimento. Un senso di rivalsa dimostrato sul campo e a parole, con il sorriso e l’intelligenza di un giovane che vuole solo giocare (e divertirsi) con un pallone tra le mani. Elisèe Assui è la risposta più sincera al razzismo e a tutti quelli che salgono ‘sul carro’ dei vincitori solo quando fa comodo. A ilfattoquotidiano.it, il centro di Pallacanestro Varese ha ripercorso il successo europeo dell’ Italbasket U20 in Grecia. Una medaglia d’oro che mancava da 12 anni. Partiamo dall’oro Europeo. Si sta rendendo conto dell’impresa che avete compiuto in Grecia? Dico la verità, non ho ancora realizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elisèe Assui, talento italiano: “Il nostro oro per chi non crede nei giovani. Il razzismo? Dopo che abbiamo vinto sono saliti tutti sul carro…”