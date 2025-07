Edera Film Festival | sabato le premiazioni e l' inaugurazione della sezione Veneto Doc

Gran finale per la settima edizione dell'Edera Film Festival di Treviso che quest'anno terminerĂ sabato 2 agosto con una serata ricca non solo di premi ma anche di novitĂ .VENETO DOCLa serata del 2 agosto si aprirĂ infatti con una rassegna dedicata ai talenti del territorio e la presentazione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: edera - film - festival - sabato

Al Cinema Edera il film "Portuali" - Il Comitato contro la guerra di Treviso, di cui Anpi Treviso-Città fa parte, organizza Giovedì 17 luglio alle ore 21, presso il Cinema Edera di Treviso, la proiezione del film “Portuali”.

Edera Film Festival omaggia le Olimpiadi: «Boom di candidature per la giuria del pubblico» - Il cinema d'autore nel segno dei giovani registi Under 35 è pronto a tornare a Treviso grazie all'Edera Film Festival, giunto quest'anno alla sua settima edizione.

Edera Film Festival 2025: il programma della settima edizione - Il cinema delle nuove generazioni sarà protagonista all’Edera Film Festival, Festival Internazionale di Cinema Under 35, in programma al Cinema Edera di Treviso dal 30 luglio al 2 agosto 2025.

? Torna a Treviso l’Edera Film Festival – Settima edizione! Dal 30 luglio al 2 agosto, Treviso sarà ancora una volta una vetrina eccezionale per il cinema dei giovani: torna l’Edera Film Festival, rassegna dedicata ai talenti under 35 provenienti da tutto il mo Vai su Facebook

Edera Film Festival 2025: il programma della settima edizione; Edera Film Festival: sabato le premiazioni e l'inaugurazione della sezione Veneto Doc; Omaggio a Salgado: proiezione de Il sale della terra all'Edera Film Festival.

Edera Film Festival al via il 29 luglio tra giovani talenti e produzioni internazionali. Si parte con Vertigine bianca, sulle Olimpiadi - TREVISO Non solo lungometraggi, documentari, cortometraggi e Focus Nordest, ma anche una nuova sezione, fuori concorso, che mette in risalto i giovani talenti del territorio, Veneto Doc. Scrive ilgazzettino.it

Sossai e Simon portano l’Edera sulla Croisette: i loro film ... - TREVISO – “Le città di pianura” e “Romería”: sono questi i due titoli che porteranno un po’ di Edera Film Festival sulla Croisette. Come scrive ilgazzettino.it