Edera Film Festival 2025 | il programma della settima edizione

Il cinema delle nuove generazioni sarĂ protagonista all’Edera Film Festival, Festival Internazionale di Cinema Under 35, in programma al Cinema Edera di Treviso dal 30 luglio al 2 agosto 2025.Nato nel 2018 per ospitare opere di filmmakers emergenti, impegnati a narrare la realtĂ e le sue. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Edera Festival, in Valle d'Intelvi un evento tra musica, cultura e natura - Edera promuove la cultura come strumento attraverso cui sensibilizzare le comunitĂ alla cura e alla responsabilitĂ ambientale.

Piccolo Festival dello Sport a Corsano: Dell’Edera presenta il libro su Sinner, esposta anche la Coppa Davis - CORSANO - È in programma per sabato 21 giugno, alle 19, presso gli impianti del Circolo Tennis Corsano, in via Campo la Donna, il secondo appuntamento con il “Piccolo Festival dello Sport”, organizzato dal Comune di Corsano in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Edera Film Festival omaggia le Olimpiadi: «Boom di candidature per la giuria del pubblico» - Il cinema d'autore nel segno dei giovani registi Under 35 Ú pronto a tornare a Treviso grazie all'Edera Film Festival, giunto quest'anno alla sua settima edizione.

Torna a Treviso l'Edera Film Festival – Settima edizione! Dal 30 luglio al 2 agosto, Treviso sarà ancora una volta una vetrina eccezionale per il cinema dei giovani: torna l'Edera Film Festival, rassegna dedicata ai talenti under 35 provenienti da tutto il mondo

Edera Film Festival al via il 29 luglio tra giovani talenti e produzioni internazionali. Si parte con Vertigine bianca, sulle Olimpiadi - TREVISO Non solo lungometraggi, documentari, cortometraggi e Focus Nordest, ma anche una nuova sezione, fuori concorso, che mette in risalto i giovani talenti del territorio, Veneto Doc. Da ilgazzettino.it

Cinema Edera d’estate, una maratona di 70 film tra cult restaurati, titoli premiati e le ultime novità italiane - TREVISO Una maratona di visioni per chi non parte o per chi rientra, per chi cerca riflessione o leggerezza, ma, soprattutto, per chi ama l’emozione del grande schermo. Scrive ilgazzettino.it